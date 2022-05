Maximino Serra, 87 anos, militante do Partido Socialista ainda antes do 25 de Abril, funcionário do político durante larga parte da sua vida, antifascista com participação em eventos marcantes como a Revolta da Sé e o golpe de Beja, golpe falhado que o levou a viver exilado ao abrigo de um programa da ONU, foi expulso do PS.

A informação revelada esta quinta-feira pelo Público, dá conta de que a decisão foi tomada pela comissão nacional de jurisdição, por ter sido o último suplente na lista eleitoral à Câmara de Alcobaça, pelo movimento Nós Cidadãos, nas autárquicas de 2021.

Tal terá sucedido quando o então presidente da concelhia do PS de Alcobaça, Rui Alexandre, quis ser candidato à câmara do seu município, mas tal não foi permitido pelo partido, o que levou Rui Alexandre a candidatar-se pelo "Nós Cidadãos".

“Apoiei-o por amizade e aceitei ser o último suplente da lista”, explica Maximino Serra, advertindo que o Nós Cidadãos “não é um partido, é uma plataforma”.

Ao Público, Maximino diz ser “alérgico a imposições” e considera que o que lhe fizeram “é uma traição”, pelo modo como “foi feito”, confessando-se “muito admirado por António Costa ter admitido” a sua expulsão e reconhece: “Penso até que ele não se apercebeu do que me fizeram.”

O histórico militante diz ainda estar “surpreendido pelo presidente da federação do PS de Leiria ter deixado que esta decisão fosse tomada nas costas da concelhia”. No entanto, como o próprio presidente da Federação do PS de Leiria e presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro já explicou, “o processo não passou pela direcção da federação”.

Telma Correia, presidente da comissão nacional de jurisdição do PS, explicou ainda ao jornal que a candidatura por outra força política “é a única conduta que as diferentes versões dos estatutos vêm tipificando desde logo como falta grave”, que "constitui a quebra dos laços mais basilares que ligam o partido aos seus militantes".

Correia explica ainda que "o auto devidamente notificado ao visado para, querendo, se pronunciar, sem que qualquer pronúncia tivesse sido apresentada", o que levou a que fosse aplicada a expulsão.