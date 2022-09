"Todos os nossos restaurantes do Reino Unido vão estar fechados na segunda-feira até as 17h, para permitir que todos no McDonald's prestem as suas homenagens a Sua Majestade, a Rainha Isabel II", pode ler-se nas redes sociais.

Assim, "o horário de funcionamento e os serviços podem variar após as 17h", pelo que o McDonald's aconselha os clientes a verificar a aplicação antes de se dirigirem a um estabelecimento.

No dia seguinte à morte da Rainha, o McDonald's prestou também homenagem à monarca.

"Todo o sistema McDonald's está profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade, a Rainha Isabel II. Ela dedicou sua vida a servir o Reino Unido e a Commonwealth, unindo-nos em momentos de celebração e desafio. Apresentamos as nossas sentidas condolências à Família Real", podia ler-se.

O funeral de Estado de Isabel II terá lugar na segunda-feira 19 de setembro, que foi declarado feriado nacional no Reino Unido. Por este motivo, várias cadeiras de comércio e restauração anunciaram fechar portas nesse dia.

A Rainha Isabel II morreu a 8 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.