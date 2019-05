“São os desafios da sustentabilidade nesta tripla dimensão que ocuparão uma boa parte dos trabalhos desta assembleia e do plano de atividades do próximo ano”, disse à Lusa.

“As cidades têm um peso determinante. Hoje, no planeta, metade da população vive nas cidades. E é um número que não para de crescer. Estima-se que em 2050 cerca de 70% da população mundial viva em cidades. É nas cidades que mais se produz, é nas cidades que mais se consome, é nas cidades que estão os elementos de maior emissão de gases com efeito de estufa, e, por isso, o que se passar nas cidades vai ditar muito da nossa capacidade coletiva de vencer ou perder o desafio das alterações climáticas”, afirmou.

A administração da cidade de Lisboa, recordou o seu presidente, tem feito do “enfoque nas políticas de sustentabilidade” a ‘matriz-chave’ da sua atuação”, a começar pelo domínio da mobilidade, e essa orientação valeu-lhe o galardão atribuído em junho do ano passado de Capital Verde Europeia 2020.

“Estamos, neste momento, com um grande programa de mudança no padrão da mobilidade, onde se insere a medida [de redução do preço] dos passes sociais, a renovação da frota da Carris, todo o esforço de qualificação do espaço público para permitir melhor acessibilidade pedonal”, e “o próximo ano será aquele em que a cidade irá mostrar com grande força e energia as várias iniciativas que tem e está a mobilizar” no âmbito daquela distinção, disse.