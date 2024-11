“Quatro soldados ganeses de manutenção da paz em missão ficaram feridos quando um foguete - provavelmente disparado por atores não estatais no Líbano - atingiu a sua base (...) a leste da aldeia de Ramia, no sul do Líbano”, afirmou a UNIFIL em comunicado.

Entretanto, a Itália acusou o Hezbollah de ser o responsável pelos ataques contra o quartel-general do contingente italiano de capacetes azuis, que inicialmente tinha atribuído a Israel.

Durante a tarde, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, denunciou “um ataque intolerável” e disse que queria dar conhecimento do facto ao seu homólogo israelita, Israel Katz, mas fonte do seu gabinete adiantou à AFP que “o ministro não dispunha de informações corretas” na altura.

“O Hezbollah foi responsável pelo ataque”, acrescentou a fonte.