Harry e Meghan estão "radiantes" com as notícias de poder dar um irmão ou irmã a Archie Mountbatten-Windsor, anunciou o porta-voz do casal, citado pela BBC.

O casal — que abandonou as redes sociais — fez chegar aos meios de comunicação uma fotografia a preto e branco em que Harry aparece com a mão pousada sobre a barriga de Meghan.

As boas notícias surgem depois de uma revelação de Meghan em novembro do ano passado, tendo partilhado através de um artigo de opinião no New York Times que teve um aborto espontâneo em julho, contando a sua experiência traumática na esperança de ajudar outras pessoas.

Meghan, que foi uma atriz norte-americana e estrela da série de televisão “Suits”, casou-se com Harry, neto da rainha Isabel II, numa grande cerimónia realizada no Castelo de Windsor em maio de 2018. O filho de ambos nasceu no ano seguinte.

No início de 2020, o casal anunciou que ia deixar os deveres reais e mudar-se para a América do Norte, argumentando com “as intrusões insuportáveis e as atitudes racistas da imprensa britânica” e querendo obter “independência financeira”. Mais tarde, o casal comprou uma casa em Santa Bárbara, na Califórnia.

Já em janeiro deste ano, o casal anunciou que ia abandonar as redes sociais, marcando um novo passo na separação com a casa real.

A rainha Isabel II, o príncipe Carlos e os duques de Cambridge, William e Kate, utilizam as redes sociais e outros canais para divulgar as suas atividades e instituições de beneficência.

Em abril de 2019, o casal quebrou um recorde ao atingir um milhão de seguidores na conta do Instagram @sussexroyal em apenas seis horas.

Na sequência da separação com a casa real e da mudança para o continente norte-americano, Harry e Meghan deixaram de usar aquela a marca @sussexroyal.