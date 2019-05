"Encontramo-nos felizes por anunciar que Suas Altezas Reais o Duque e a Duquesa de Sussex acolheram o seu primogénito ao mundo durante a manhã de 6 de maio, 2019", pode-se ler num post da conta oficial dos Duques de Sussex no Instagram. Na imagem, é revelado que o sexo do bebé é masculino.

No post, surge ainda a informação de que a criança pesa aproximadamente 3,3 quilos e de que mãe e bebé se encontram "ambos bem e saudáveis".

Antes desta confirmação, Harry já tinha comunicado à imprensa britânica de que Meghan já tinha dado à luz e era um rapaz. Tendo estado presente durante o parto, o Duque de Sussex descreveu o momento como "a mais incrível experiência que alguma vez pude imaginar", tendo também agradecido "todo o amor e apoio" recebidos.

Harry admitiu ainda que, apesar de ter sido um parto "atrasado", o nome ainda não foi escolhido, acrescentando que ele e Meghan estavam "absolutamente emocionados" com o nascimento "de um bebé saudável". Foi desta forma que o duque de Sussex, bastante sorridente, comunicou a notícia à imprensa presente em Windsor, cidade a cerca de 40 quilómetros a oeste de Londres.

As declarações do príncipe foram rapidamente seguidas por uma declaração do Palácio de Buckingham indicando que o nascimento ocorreu às 5:26 da manhã (a mesma hora em Lisboa) desta segunda-feira, dia 6 de maio.

Recorde-se que Harry, de 34 anos, e Meghan, de 37, afirmaram anteriormente que só dariam notícias sobre o nascimento após terem a oportunidade de o celebrar em privado com a família.

O bebé será o sétimo na linha de sucessão no trono, atrás do Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge, os seus filhos — o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Luís — e o Duque de Sussex.

O casal anunciou publicamente a gravidez no dia 15 de outubro de 2018.

Será o oitavo neto da Rainha Isabel II.