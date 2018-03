Discover Melgaço é a designação da campanha hoje apresentada pela câmara local que pretende afirmar aquele concelho do distrito de Viana do Castelo como "o destino de natureza mais radical do país".

"Temos potencial para tal. De ano para ano, temos mais turistas e de diferentes origens", afirmou o vereador José Adriano Lima, na apresentação daquela ação integrada no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo. Para o responsável, o concelho mais a norte de Portugal "é um destino de natureza por excelência, com caraterísticas geográficas e geológicas que lhe concedem uma posição de destaque entre todos os subdestinos do Porto e Norte de Portugal". "Em Melgaço é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, durante todo o ano, ao sabor de um Alvarinho único e do fumeiro de Melgaço", sustentou. Para o município, o turismo de natureza "é um produto prioritário" que está a ser trabalhado desde janeiro com a campanha Discover(Descobrir) Melgaço, em quatro redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest". Já Mónica Montenegro, do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), também presente na apresentação da campanha sublinhou que "o posicionamento de Melgaço remete para uma imagem de natureza ativa, associada à tendência crescente de uma sociedade cada vez mais ativa, mais jovem". "Uma sociedade com um autoconceito elevado, com um conceito de luxo associado a isolamento positivo, autenticidade e a ambientes naturais que lhes permitam praticar desportos em ambientes de natureza e/ou desfrutar de recantos ricos em paisagem, história, cultura e tradição", explicou. A responsável acrescentou que o objetivo passou "pela criação de uma identidade que ilustrasse a principal força caraterística do destino Melgaço, a diferença do destino de Natureza onde é possível praticar desportos de rio e montanha ao longo de todo o ano, de máxima exigência". A campanha em curso assenta na divulgação de cinco produtos, o Turismo de Natureza, Saúde e Bem-estar, Gastronomia e Vinhos e Cultura e Património e Turismo desportivo. "A campanha digital tem tido bons resultados, mas, para além da estratégia de implementação, o sucesso também depende muito do empenho do setor privado no que diz respeito à partilha dos conteúdos e à adequação da sua comunicação", sublinhou Mónica Montenegro. Hoje foi ainda apresentada "uma campanha de sensibilização, a iniciar junto dos residentes, sob um mesmo desiderato - desenvolver o território através do turismo". “Os turistas desejam sentir-se bem-recebidos, acarinhados, como se em suas casas estivessem, usufruindo de um ambiente único de tranquilidade, segurança, privacidade, ao mesmo tempo que desfrutam de tudo o que o destino tem para oferecer, incluindo o contacto com a população e a sua cultura", reforçou a responsável do IPDT.