Doente oncológica desde 2006 e desempregada desde então, a pintora autodidata saiu do Porto – onde chegou a realizar exposições – para se aproximar da família numa altura em que a saúde se deteriorou e deixou a pintura, de frequentar o meio e de “ter vontade”.

“Tenho recuperado o ânimo aos poucos. Não é à toa que saí de casa num dia como hoje, faço-o pelo convívio com as pessoas e a ajuda que me é fornecida aqui. [Problemas com saúde mental atingem] todas as pessoas e quase ninguém se apercebe. É um ato de coragem pedir ajuda. Estas associações como a Mentemovimento existem para nos ajudar, não é vergonha nenhuma procurar [ajuda]”, sublinhou.

Aulas de expressão musical e informática, exercício físico – como pilates ou expressão corporal – ou atividades culturais são algumas das ofertas da instituição, que faz ainda o acompanhamento individual de cada utente e também reuniões com famílias ou cuidadores.

“Através do projeto, temos a possibilidade de desenvolver oficinas sócio-ocupacionais com monitores. Estamos em constante modificação das atividades para ir ao encontro dos diferentes interesses e necessidades dos utentes”, disse Ana Ferreira, terapeuta ocupacional e monitora que faz o acompanhamento.

Há grupos terapêuticos, nos quais é lida uma notícia positiva e é feita uma análise e discussão sobre a mesma, grupos de relaxamento, que procuram dotar os utentes de diferentes estratégias e competências para lidar com a ansiedade e o stress, ou grupos de estimulação cognitiva e de psicoeducação para familiares.

“O grupo de psicoeducação multifamiliar surge da necessidade dos familiares ou cuidadores em terem um espaço privado para falarem sobre as suas fragilidades e fraquezas. Tentamos trazer algumas competências e estratégias para que possam ajudar no cuidado com o outro e com o próprio. Acontece, muitas vezes, os cuidadores ou familiares também ficarem doentes por causa da tarefa ser complexa e complicada”, explicou a psicóloga Inês Pimentel, responsável por este grupo e que compõe a dupla de monitoras.

A psiquiatra Oriana Pinto indicou que o objetivo é que esta seja “uma unidade socio-ocupacional para a comunidade”, “aberta aos cidadãos, independentemente de haver perturbações do foro mental”.

“A ideia é que isto funcione, não como um braço do departamento ou do hospital, mas como uma entidade autónoma e independente. É óbvio que tem de haver esta ligação [com o hospital], especialmente em situações com utentes ou cidadãos que estejam a ter acompanhamento em ambos os lados, mas tem de existir a noção de que esta estrutura funciona, independentemente e autonomamente, com um projeto próprio e integrado dentro daquilo que são os cuidados continuados”, apontou.

Apesar da fase embrionária, as responsáveis não escondem o objetivo a curto prazo de querer transformar a associação numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), de forma a garantir a estabilidade da mesma, mas, enquanto isso não acontece, vão continuar a promover ações de sensibilização nas escolas municipais e a desenvolver parcerias culturais.