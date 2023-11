O menu de primeira classe vai ser leiloado pela casa de leilões britânica Henry Aldridge and Son Ltd., refere a CNN internacional.

Na descrição da leiloeira é referido que a ementa diz respeito ao "jantar de primeira classe de 11 de abril de 1912, o primeiro jantar depois de o Titanic ter deixado Queenstown, que era a sua última paragem antes do destino pretendido, Nova Iorque".

"A ementa ostenta um emblema vermelho em relevo da White Star Line e, originalmente, apresentava letras douradas com as iniciais OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) ao lado das letras R.M.S. Titanic. Estas últimas mostram sinais de imersão em água, tendo sido parcialmente apagadas. O verso da ementa também apresenta claramente outros indícios deste facto. Isto indica que o menu foi sujeito às águas geladas do Atlântico Norte na manhã de 15 de abril de 1912, tendo saído do navio com um sobrevivente que esteve exposto a essas águas frias ou recuperado junto a um dos falecidos", é explicado.

A ementa foi descoberta num álbum de fotografias da década de 1960 e revela a opulência que os passageiros de primeira classe do navio terão experimentado. As opções de jantar incluíam ostras, lombo de vaca com creme de rábano e puré de pastinaca, entre outros pratos. Para sobremesa havia tarte de alperce e pudim Victoria.

A casa de leilões frisa que, depois de falar "com os principais coleccionadores de recordações do Titanic a nível mundial" e de ter "consultado numerosos museus com colecções do Titanic", não foram encontrados "outros exemplos sobreviventes de um menu de jantar de 11 de abril da primeira classe".

O "Titanic" afundou-se na viagem inaugural entre o Reino Unido e os Estados Unidos em abril de 1912, depois de ter colidido com um icebergue.

O desastre custou a vida a 1.514 dos 2.224 passageiros e tripulantes. Os destroços do transatlântico luxuoso só foram encontrados em 1985, mais de sete décadas depois do naufrágio.