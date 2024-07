As buscas para encontrar os três desaparecidos da embarcação que adornou na quarta-feira ao largo da Marinha Grande foram hoje expandidas e estão a ser avaliadas as condições de resgate do barco, informou o capitão do porto da Nazaré.

Continuam as operações de busca do naufrágio da embarcação de pesca que naufragou ontem ao largo de São Pedro de Moel, Marinha Grande, Leiria, 4 julho 2024. Na quarta-feira, pelas 04:33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré. Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados. Registaram-se três mortes e há ainda três desaparecidos, naturais da praia da Leirosa, na Figueira da Foz (Coimbra). PAULO CUNHA/LUSA Lusa