A par da mudança na presidência da CDU, a candidatura do bloco conservador às próximas eleições gerais, previstas para 2021, aguarda uma decisão. Durante décadas, esta posição foi decidida por consenso entre a CDU e a União Social Cristã (CSU).

No meio da incerteza quanto à liderança do partido, aumentou a perspetiva de o candidato conjunto do bloco conservador acabar por ser o primeiro-ministro bávaro e líder da CSU, Markus Söder, a segunda figura política mais conceituada no país, depois de Merkel.

A Baviera tem sido o estado mais afetado pela pandemia na Alemanha – com 47.209 infeções, de um total de 182.764 casos no país, segundo dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI).

Ao gerir a crise, Söder seguiu uma linha de prudência semelhante à de Merkel e aplicou também as restrições mais rigorosas à vida pública do país.