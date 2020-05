A advertência ocorre numa altura em que, uma semana depois de um primeiro alívio de restrições, com a reabertura de escolas primárias e secundárias e de estabelecimentos comerciais até 800 metros quadrados, o chamado fator R, que mede a taxa de contágio, registou um ligeiro aumento.

“Quero insistir, mais uma vez, que entramos numa nova fase da pandemia e que vai ser necessário, com todas as medidas de desconfinamento, que tenhamos a certeza de que toda a gente segue as regras básicas, ou seja, manter a distância, usar máscara, tapar a boca e o nariz, ter consideração pelos outros”, disse Merkel.

“Isso é muito importante”, frisou a chanceler, que falava à imprensa depois de uma videoconferência com responsáveis do departamento de saúde de Harz (norte), sublinhando a responsabilidade dos departamentos de saúde dos estados federados.

Os receios de que o processo de desconfinamento leve a um aumento dos contágios na Alemanha cresceram depois de os últimos dados divulgados pelo instituto epidemiológico Robert Koch apontarem para um aumento do fator R para 1,1 pelo segundo dia consecutivo.

As palavras de Angela Merkel ocorrem também depois de, no fim de semana, milhares de manifestantes terem protestado em várias cidades contra as regras de distanciamento social e de se terem verificado, segundo a imprensa alemã, numerosos casos de incumprimento do número máximo de pessoas por estabelecimento e da distância de segurança.