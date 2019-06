As imagens de Merkel debaixo do sol, com sinais de fraqueza física e a segurar repetidamente as mãos para tentar aliviar os tremores, durante aproximadamente meio minuto e enquanto o hino alemão tocava, tornaram-se rapidamente assunto dos meios de comunicação alemães.

Após os hinos, Angela Merkel aparentava estar melhor, caminhando rapidamente com Zelenskiy para o interior da Chancelaria, parando apenas para cumprimentar a banda militar.

A chanceler alemã atribuiu os tremores a um suposto problema de desidratação.

"Eu estou bem, bebi pelo menos três copos de água, que aparentemente precisava, agora sinto-me novamente bem", indicou Merkel.

O Presidente ucraniano brincou com a situação afirmando que Merkel "estava totalmente segura" ao seu lado.

Merkel, que completará 65 anos em 17 de julho, chegou ao poder em 2005 e foi reeleita para um quarto mandato após as eleições gerais de 2017.