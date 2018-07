Na Internet, proliferam vídeos que mostram músicas machistas e obscenas de claques, cenas de beijos à força, ou toques inconvenientes e não autorizados.

A AFP gravou um homem tentando tocar na jornalista russa Yulia Chatilova e, depois, dando-lhe um beijo à força na rua Nikolskaia, o lugar favorito de reunião das claques em Moscovo.

"Tornou-se uma espécie de diversão, como um jogo", lamenta Yulia Chatilova, que diz sentir-se "desconfortável" nessa rua.

."O #MeToo é uma revolução e a forma de poder erguer a voz para que o assédio em qualquer setor acabe"

Menos de um ano depois do início do movimento #MeToo, que apela às mulheres para que denunciem as agressões sexuais, Mariana Zacarías espera que o mundo do futebol também reaja ao sexismo latente."O #MeToo é uma revolução e a forma de poder erguer a voz para que o assédio em qualquer setor acabe", afirma.

"No caso do Mundial, o que me aconteceu também é parte do movimento #MeToo e tomara algum dia essa situação pare, e todos aprendam a nos respeitar", sublinha.

Aliona Popova, à frente da associação feminista The W Project, diz que as agressões sexuais vão além do Mundial e do movimento #MeToo. "Trata-se de fazer campanha por direitos elementares e para que haja limites pessoais para todos", explica à AFP. "É algo bom que se comece um diálogo internacional sobre este tema graças ao Mundial", diz ela.

Muitas jornalistas desportivas estão habituadas a ouvir os adeptos dizer que não sabem "nada" de futebol. Na sexta-feira, a televisão alemã ZDF anunciou que apresentou uma denúncia contra dois internautas por ataques sexistas contra Claudia Neumann, a locutora da sua emissão em alguns jogos do Mundial.

Por outro lado, quase 40% dos espectadores das transmissões pela televisão do Mundial-2014 eram mulheres, aponta a FIFA. "Pelo número de mulheres na direção da FIFA (...) e o número de assentos para mulheres nos estádios, o papel das mulheres é passivo e, com frequência, são tomadas como objetos decorativos", denuncia a organização antidiscriminação Fare.

"Mas existe outra maneira de ver este campeonato: o espaço para as mulheres aumenta", acrescenta a ONG, destacando que, pela primeira vez, joga-se um Mundial em que a secretaria-geral da FIFA é ocupada por uma mulher, Fatma Samoura.

O Mundial também é um espaço de liberdade para as fãs sauditas, ou iranianas, fora de seu país. O Irão não autoriza as mulheres a irem aos estádios, quando são disputadas partidas de futebol entre homens.

Outras mulheres destacam o clima agradável entre adeptas do Mundial e pedem para não generalizar os casos de agressões sexuais. "Sempre fui fã de futebol, toda minha vida. Sabe-se que no Mundial são, sobretudo, homens", afirma Fernanda Flores, de 31 anos. "Mas, no México, agora você tem muito mais mulheres que ligam para futebol. Um evento desse tipo é para ambos os sexos", defende.