Em comunicado, a transportadora adianta que as três estações vão permanecer abertas na madrugada de hoje para sábado e na madrugada de sábado para domingo.

Na de Santa Apolónia estará aberta a entrada da zona norte, no passeio junto ao edifício da estação. No Oriente, a entrada faz-se pelo portão do lado Tejo/Centro Comercial e no Rossio pelo portão da Praça da Figueira.

“O Metropolitano de Lisboa, em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, encontra-se a desenvolver um conjunto de medidas destinadas a assegurar o cumprimento do Plano de Contingência para pessoas em situação de sem-abrigo, em resposta às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa”, é referido na nota.

A transportadora adianta que, adicionalmente, será realizada a distribuição de ‘kits Metro’, compostos por um cobertor e um gorro, nas estações indicadas, de forma a proporcionar um maior conforto aos utilizadores das estações durante a noite.

O Metropolitano de Lisboa diz ainda que, em articulação com a Polícia Municipal, vai reforçar as ações de vigilância e limpeza nas estações que permanecerão abertas.

A Câmara de Lisboa está a reforçar desde quinta-feira as medidas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente para mitigar os efeitos das baixas temperaturas.

Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.

No final de 2023, a cidade de Lisboa identificou 3.378 pessoas em situação de sem-abrigo, das quais 594 a dormir na rua, verificando-se mais 200 pessoas sem teto do que em 2022, segundo dados da Câmara Municipal de Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, pelo menos até sábado, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, formação de geada e descida da temperatura mínima. Para domingo está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral, e pequena descida da máxima.

Hoje, em Lisboa, são esperados 6 graus Celsius de mínima e 14 de máxima e no sábado 4 de mínima e 13 de máxima.

Para domingo, a previsão do IPMA aponta para 5 graus de mínima e 12 de temperatura máxima.