“De dia 02 de março a 17 de março, verificou-se uma redução de 48,4% de validações”, avançou à Lusa a empresa de transporte público, indicando que a redução de passageiros no Metropolitano de Lisboa se verificou, essencialmente, a partir de 16 de março, data em que as escolas encerraram e em que se registou “uma maior quebra do movimento de clientes, com uma redução de 68,8% de validações”.

No âmbito do combate à pandemia de covid-19, a empresa fez "alguns ajustamentos adicionais" no nível de oferta e no funcionamento de alguns serviços, desde 23 de março, passando a funcionar, em todas as linhas, em horário de fim de semana, assim como procedendo à abertura dos canais de validação em toda a rede.

Apesar de ser possível qualquer pessoa entrar no Metro sem validar o bilhete, "até ao momento, não existem registos de incidentes anormais", assegurou a empresa.

"O Metropolitano de Lisboa tem conseguido manter as equipas previstas, não se verificando a necessidade de reforço das equipas de segurança. Mantém-se o apoio do efetivo da Divisão de Segurança aos Transportes Públicos da Polícia de Segurança Pública (PSP)", indicou a empresa, assegurando que a situação continuará a ser monitorizada, com disponibilidade para adotar as "medidas que, a cada momento, se vierem a considerar necessárias para garantir as melhores condições de saúde e de segurança".