“No âmbito deste processo de expansão, o Metropolitano de Lisboa já incorreu em despesas com estudos e projetos que ascendem a cinco milhões de euros”, pode ler-se numa resposta do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela os transportes urbanos, enviada à Lusa.

Questionado sobre o valor das expropriações já feitas, tendo em conta as declarações do ministro Matos Fernandes aquando da conferência de imprensa sobre a suspensão do projeto, o Metropolitano de Lisboa “estima um montante de nove milhões de euros para a globalidade das expropriações (terrenos afetados pelo traçado entre o Rato e Cais do Sodré)”.

A tutela não precisa, contudo, se alguma parte do valor das expropriações já foi pago.

De acordo com o ministério, a transportadora “tem vindo a negociar com os vários proprietários das parcelas de terreno que serão afetadas pelo traçado escolhido entre o Rato e o Cais do Sodré”.

“Entre os proprietários constam entidades públicas e privadas, existindo já com a generalidade dos mesmos princípios de acordo particulares (sem recurso à via judicial) nos termos previstos no código das expropriações”, refere a nota.

Na terça-feira, durante a votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), no parlamento, foi votada a suspensão da construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa, ao serem aprovadas duas propostas do PCP e do PAN que defendiam esse objetivo.

Em conferência de imprensa, também na terça-feira, o ministro do Ambiente considerou "irresponsável" a suspensão do projeto, alertando para a perda de 83 milhões de euros de fundos comunitários destinados a esta obra.