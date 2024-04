A líder europeia recebeu hoje o título de doutor Honoris Causa, atribuído pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, uma distinção que disse receber como “uma responsabilidade de continuar a defender a Europa”.

“Como um ímpeto renovado para avançar na defesa dos nossos valores europeus comuns de liberdade, democracia, igualdade e justiça – que, porventura com demasiada frequência, tomamos por garantidos. E que estão a ser cada vez mais ameaçados”, afirmou, durante a cerimónia.

Por outro lado, Metsola acentuou que “vivemos tempos difíceis”.

“Mas, como diz o ditado português: ‘O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente’. É por isso que defendo que a Europa está mais forte do que nunca. Por causa e não apesar dos desafios que se nos depararam”, sublinhou a presidente do Parlamento Europeu.

A apelou também ao voto nas eleições europeias de 9 de junho, pedindo aos portugueses que “não cedam ao conforto do cinismo fácil", enquanto enalteceu o que chamou de “efeito português”.

“Se a Europa ainda não é o lugar que querem que seja, compreendam que a responsabilidade de a mudar é tanto vossa como de qualquer outra pessoa. (…) Não cedam ao conforto do cinismo fácil nem se deixem influenciar pelas soluções ocas para questões complexas apresentadas pelos extremos políticos”, pediu hoje a líder europeia, durante a cerimónia em que foi distinguida com o grau de doutor Honoris Causa atribuído pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa.

“Levanta-te, sê a mudança, faz com que a tua voz seja ouvida. Para de esperar que alguém o faça. No dia 9 de junho, vai votar e faz parte desse histórico efeito português”, pediu Metsola.