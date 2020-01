“Os conservadores queriam que se reprimisse, ter uma foto de um guarda nacional a bater numa criança migrante. Pois não, porque não somos iguais”, indicou o líder do Movimento Regeneração Nacional (MORENA, de esquerda) na sua conferência de imprensa no Palácio Nacional.

Cerca de 500 migrantes, a maioria hondurenhos, atravessaram na segunda-feira o rio Suchiate, que separa a Guatemala do México, para entrar no território mexicano de forma ilegal, depois do Governo rejeitar o seu pedido formal para entrar no país.

Horas depois, o Instituto Nacional de Migração (INM) informou que tinham sido detidos 402 migrantes que atravessavam o rio, enquanto procuravam por 58 pessoas escondidas na selva no Estado mexicano de Chiapas, no sudoeste do país, e outras 40 que regressaram à Guatemala.

López Obrador argumentou hoje que “a lei é aplicada sem violar os direitos humanos”, algo que alcançaram “incluindo ontem [segunda-feira]”.