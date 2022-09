“Durante toda a minha vida, Sua Majestade Rainha Isabel II esteve sempre lá. Na minha infância, lembro-me de ver as imagens do seu casamento na televisão. Recordo-a desde que era uma bonita jovem até ser a adorada avó da nação. As minhas mais profundas condolências estão com a Família Real”, escreveu Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, no Twitter.

Mais tarde a banda, no seu conjunto, apresentou “profundos sentimentos” à família de Isabel II pela morte rainha do Reino Unido, aos 96 anos, considerando que foi “uma presença constante nas vidas de inúmeras pessoas”.

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, a banda de rock britânica “apresentou os mais profundos sentimentos à família real pela morte de mua majestade, a rainha Isabel II, que foi uma presença constante na vida de inúmeras pessoas”.

A rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família real.

“A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]”, acrescenta a mensagem, numa referência a Carlos e Camilla.