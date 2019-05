“Em parte, isto compreende-se, porque os problemas de cada país são completamente diferentes”, acrescentou.

Um dos oradores da conferência intitulada “Perspectives on Migration: Political Action and Civic Engagement – Portuguese-German Forum” (Perspetivas sobre as Migrações: Ação Política e Compromisso Cívico – Fórum Portugal-Alemanha) que se realiza na segunda-feira em Lisboa, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, o sociólogo referiu ser “um daqueles que entendem que Portugal e a Alemanha, de entre os países europeus, têm tido uma aproximação correta, tranquila, ao tema das migrações”.

“Eu diria que fazem parte dos bons exemplos. Mas se formos ver as realidades de um e de outro, não têm nada a ver: a Alemanha, em 2015, teve uma pressão migratória enorme, quase um milhão de refugiados que chegou ao país, o que provocou uma alteração política muito significativa nos anos seguintes, com a subida da extrema-direita, e depois, essa abertura que os alemães revelaram em 2015 mudou, passaram a ser menos expansivos e menos abertos do que antes - ora, este tipo de problema, Portugal nunca o teve”, frisou.

“Os problemas que Portugal tem tido nos últimos anos têm que ver com tudo menos com a crise dos refugiados: ‘troika’, recessão, desemprego… Portanto, é normal que as políticas portuguesas e alemãs sejam diferentes, porque os problemas são radicalmente diferentes”, observou.

“Quando digo que, apesar de tudo, ambos os países fazem parte das boas práticas, no caso português, estou à vontade, sou daqueles que têm elogiado a política migratória portuguesa, nós temos tido uma aproximação serena, correta, ao tema das migrações, isto é, não é objeto de disputa política, tem havido um consenso”, defendeu, acrescentando que “todos os observadores estão de acordo nisto: tem havido em Portugal um consenso assinalável no que diz respeito aos principais aspetos da política migratória, portanto há uma certa paz política, chamemos-lhe assim, porque o que aflige os portugueses são outros problemas”.

No caso dos alemães, João Peixoto afirmou “louvar a coragem que eles tiveram em 2015 de serem um dos poucos países europeus que tentaram resolver de uma forma cooperativa o problema dos refugiados”.

“Mas depois as coisas complicaram-se, porque a política doméstica alemã também condicionou as opções políticas. Eles têm um partido de extrema-direita hoje com um peso importante, e não se pode ignorar isso”, comentou.