“Em politica não há escolhas neutras, as pessoas sofrem as consequências positivas quando fazem escolhas positivas e negativas quando erram nas escolhas”, argumentou, salientando que o povo da freguesia do Jardim da Serra “nunca se enganou”.

Miguel Albuquerque referiu também que existe uma “diferença entre os políticos” que cumprem as suas promessas e compromissos e os outros que não têm esta postura.

O governante aproveitou igualmente a ocasião para prometer que vai incluir no programa do seu próximo Governo Regional, se vencer as eleições de 22 de setembro, a construção de uma via expresso entre as freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e a do Jardim da Serra.

Esta nova ligação permitirá que os visitantes do Curral das Freiras não tenham de voltar para trás, mas sejam “atraídos e venham visitar o Jardim da Serra e Câmara de Lobos”.

“Façam boas escolhas. A Madeira não pode andar para trás”, conclui.

Miguel Albuquerque e o presidente do município de Câmara de Lobos integraram o cortejo da Festa da Cereja, transportando em ombros uma charola com este tipo de fruta produzida naquela localidade nas zonas altas do concelho.