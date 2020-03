Questionado, sobre os pedidos que fez ao governo central, o presidente do Foverno Regional da Madeira afirmou: "nós respeitamos a constituição mas não vamos entrar numa discussão bizantina e muito à portuguesa sobre a constitucionalidade, não vamos andar co floreados estilísticos. Temos uma situação que é real, uma ameaça que é real à população do nosso país.

"Neste momento não temos nenhuma caso positivo na Madeira, o que é fundamental é que o Governo nacional e as instâncias nacionais, incluindo o senhor Presidente da República, cumpram a sua obrigação que é no quadro constitucional assegurar a saúde pública nesta parte do território nacional"

"São decisões duras, que implicam a restrição à liberdade de circulação das pessoas, não são definitivas mas é a única forma de contermos a propagação do vírus e o valor cimeiro é a vida e a integridade física dos nossos cidadãos".

"Não temos nenhuma visão cor de rosa da situação", afirmou o governante.