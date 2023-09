O piloto luso, que partiu da 16.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,092 segundos do vencedor, Jorge Martin, que deixou na segunda posição o sul-africano Brad Binder (KTM), a 1,390 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 5,279.

Miguel Oliveira não conseguiu passar à segunda fase da qualificação para esta 14.ª ronda da temporada.

Quem seguiu da Q1 para a Q2 foram os espanhóis Marc Márquez (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia), companheiro de equipa do português na RNF.

Na Q2, Jorge Martin bateu, novamente, o recorde do circuito de Motegi, no Japão, depois de Brad Binder o ter feito na véspera, estabelecendo a melhor volta em 1:43,198 minutos.

Na corrida, Oliveira não partiu bem, atrasou-se no meio do pelotão, enquanto Jorge Martin partiu como uma bala, com o objetivo de voltar a recuperar pontos a Francesco Bagnaia, líder do campeonato à partida desta prova, com mais 13 pontos.

O italiano, campeão mundial em título, arrancou da segunda posição, mas viu-se engolido pelas duas KTM, de Binder e do australiano Jack Miller.

Enquanto Martin descolava da concorrência na frente da corrida, Bagnaia entretinha-se a tentar recuperar um lugar no pódio.

Ao fim da primeira volta, Miguel Oliveira já era novamente 16.º, escalando mais duas posições até final da corrida.

Bagnaia conseguiu desenvencilhar-se de Jack Miller e chegar ao degrau mais baixo do pódio, mas a vitória na corrida sprint, a quinta esta temporada, permitiu a Jorge Martin recuperar mais cinco pontos na luta pelo campeonato.

“Sinceramente, esperava mais. Tive problemas com a tração da roda traseira. Mas temos de estar felizes com o que temos. O Jorge está no seu melhor momento da temporada, mas temos de manter a calma”, frisou ‘Pecco’ Bagnaia.

O italiano continua a liderar o campeonato, com 299 pontos, mas tem, agora, o piloto madrileno a apenas oito de distância.

“Encontrámos o nosso ritmo. Agora vamos atrás de nova vitória amanhã”, prometeu.

Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar com que partiu, com os mesmos 69 pontos.

Entre os construtores, lidera a Ducati, com 456 pontos.

Domingo disputa-se a corrida principal.