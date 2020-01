"Quando o interesse nacional não é o primeiro interesse sobre a mesa, a liberdade de voto deve ser entendida no sentido em que os deputados devem, em primeiro lugar, servir aqueles que os elegeram. Os deputados da Madeira têm o direito de ter esta posição diferente do resto da bancada parlamentar do PSD", disse Miguel Pinto Luz, à entrada para uma reunião com militantes do partido na concelhia do PSD de Almada, distrito de Setúbal.

O candidato à liderança do PSD sublinhou, no entanto, que os deputados social-democratas na Assembleia da República devem ter uma hierarquia de interesses que deve ser muito clara e objetiva, e que coloque "em primeiro lugar o interesse nacional".

"Sempre que o interesse nacional se sobrepõe a outras interesses, não deve ser concedida liberdade de voto aos deputados", afirmou.

Confrontado com o apelo do presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, para bom senso no diferendo com o PSD/Madeira quanto ao pagamento de quotas, alertando que o não cumprimento das regras seria razão para impugnação das diretas e para recursos no Tribunal Constitucional (TC), Miguel Pinto Luz, a exemplo do que já tinha feito na quarta-feira, pediu "recato".

O candidato defendeu ainda que não cabe ao líder do partido decidir sobre a eventual impugnação das eleições diretas.

Por outro lado, Miguel Pinto Luz considerou que o PSD/Madeira deve continuar a ter regras próprias como sempre aconteceu naquela região autónoma, tal como na Região Autónoma dos Açores.