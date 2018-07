O secretário de Estado norte-americano iniciou hoje, em Pyongyang, um segundo dia de conversações com o "braço direito" do líder norte-coreano para tentar obter compromissos concretos para desnuclearização.

Mike Pompeo e Kim Yong-chol estão reunidos num hotel, na capital da Coreia do Norte, para tentar desenvolver um roteiro pormenorizado com vista à “desnuclearização total” da península.

Este objetivo foi acordado na cimeira de Singapura, a 12 de junho passado, entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A visita de Pompeo foi noticiada pelos meios de comunicação estatais norte-coreanos, mas nenhum descreveu a natureza dos encontros do chefe da diplomacia norte-americana com responsáveis do país sobre o futuro do programa nuclear da Coreia do Norte.

A agência noticiosa oficial norte KCNA indicou que a delegação norte-americana vai participar em conversações destinadas a desenvolver o acordo entre Trump e Kim.

Na sexta-feira, Pompeo foi recebido à chegada a Pyonyang por Kim Yong-chol, que afirmou tratar-se da terceira visita ao país do responsável norte-americano, antes de iniciar uma reunião de três horas com responsáveis do regime norte-coreano.

As conversações entre Kim Yong-chol e Mike Pompeo vão prolongar-se durante o dia. O secretário de Estado norte-americano deixa Pyongyang ao fim do dia com destino a Tóquio, onde vai informar os aliados japoneses e sul-coreanos sobre os avanços das conversações.