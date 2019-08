A Comissão Eleitoral de Moscovo aceitou 233 candidatos, mas negou o registo a 57, incluindo vários líderes de movimentos de oposição ao regime, para as eleições legislativas que se realizam no próximo dia 8 de setembro, provocando a indignação de muitos críticos do Presidente, Vladimir Putin, que têm usado as ruas da capital para se manifestar.

“A Rússia será livre!”, “Putin, ladrão!” ou “Liberdade para os presos políticos!” foram algumas das palavras gritadas hoje numa marcha convocada pelo Fundo de Luta contra a Corrupção, cuja líder, Liubov Sóbol, se tornou um dos mais visíveis rostos da oposição (apesar de a sua candidatura ter sido uma das rejeitadas pela Comissão Eleitoral).

A manifestação não foi autorizada pelas autoridades russas, ainda assim a polícia não interveio contra os ativistas.

“Esta é uma vitória da sociedade civil”, afirmou Sóbol, ao comentar a ausência do dispositivo policial durante a marcha que desembocou na praça Pushkin, no centro de Moscovo, onde estiveram presentes cerca de mil pessoas.

Os manifestantes exibiram uma faixa onde se referia o artigo 31 da Constituição russa, que defende o direito dos cidadãos a manifestarem-se de forma pacífica.