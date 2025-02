Milei chegou à capital americana imerso na polémica do chamado "criptogate", que tem a sua origem na divulgação feita na semana passada pelo presidente ultraliberal de uma criptomoeda que entrou em colapso no período de duas horas, causando perdas bilionárias.

No primeiro dos seus três dias de estada nos Estados Unidos, Milei reuniu-se com Kristalina Georgieva .

Na rede social X, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou ter conversado com Milei sobre "o plano de estabilização e crescimento da Argentina, que está a dar resultados significativos".

"As nossas equipas continuam a trabalhar de forma construtiva num novo programa", acrescentou Georgieva, sobre o novo acordo que a Argentina deseja alcançar com o Fundo, além do empréstimo de 44 mil milhões de dólares concedido em 2018, que o país está a reembolsar.

Horas antes, Milei reuniu-se nos arredores de Washington com Elon Musk, nomeado pelo presidente Donald Trump como titular de uma comissão de corte de gastos públicos federais chamada DOGE.

Na rede social X, Milei escreveu "Chegou a motosserra à DOGE...!!!", juntamente com um vídeo no qual aparece a cumprimentar o homem mais rico do mundo, a quem chama "amigo".

Após um abraço, Milei entregou a Musk uma motosserra, símbolo da sua política de cortes drásticos, que o bilionário, agora um assessor próximo de Trump, ergueu como um troféu.

Mais tarde, Musk exibiu o presente na Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos.