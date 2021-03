Segundo adianta a agência de notícias espanhola EFE, reuniram-se hoje “vários milhares de pessoas, maioritariamente jovens”, nas ruas de Paris, para pedir à Assembleia Nacional, que debate, esta segunda-feira, uma proposta de lei contra as alterações climáticas, que trace metas mais ambiciosas.

Foram organizados cerca de duzentos protestos, por toda a França, convocados por grupos ecologistas, organizações não-governamentais, partidos políticos e sindicatos, que consideram que, quando o principal tratado internacional sobre esta matéria é o Acordo de Paris, o país deve liderar essa luta.

O projeto de lei que versa sobre as conclusões de uma Convenção Cidadã sobre o Clima será debatido, a partir de segunda-feira, na câmara baixa do parlamento francês, mas a oposição política de esquerda e ecologistas defendem que a proposta em causa não tem ambição suficiente para lidar com a dimensão do problema.

O eurodeputado verde Yannick Jadot defendeu ainda que o projeto de lei em causa “não responde aos objetivos fixados pela Europa para 2050″ e acusou o Presidente Emmanuel Macron de ser “prisioneiro dos grupos de pressão”.

A ministra francesa da Transição Ecológica, Barbara Pompili, defendeu o projeto, em entrevista à rádio France Inter, destacando que aquela lei “fará entrar a ecologia na vida quotidiana dos franceses”, cita a EFE.