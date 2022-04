Cerca de 10.000 pessoas marcharam, segundo os organizadores, formando uma floresta de bandeiras com as cores da Ucrânia (azul e amarelo) e outras com as cores do arco-íris, todas a favor da paz.

Nos cartazes podia ler-se: “Sou russo, sou contra a guerra. Putin é um assassino”, ou “sou russo, apoio a Ucrânia”.

“Somos todos civis ucranianos”, podia ver-se numa faixa que segurava uma mulher vestida com um casaco de inverno e um gorro de lã, dirigindo-se para a sede do Doverno e do parlamento suíços.

Segundo Benoit Gaillard, funcionário da União dos Sindicatos Suíços, esta ação é um forte sinal: “Conseguimos mostrar que esta guerra não deixa ninguém indiferente, mesmo depois de quase 40 dias de conflito”.

“Precisamos que todos se solidarizem connosco”, explicou à AFP Hanna Perekhoda, estudante ucraniana da Universidade de Lausanne e membro do comité de apoio Suíça-Ucrânia, referindo que “a Ucrânia protege a Europa, protege a democracia e o mundo contra a ditadura autoritária de Vladimir Putin”.

De acordo com os organizadores, o objetivo da manifestação é o de pressionar a Suíça a envolver-se mais ativamente nos esforços para alcançar um cessar-fogo e para se conseguir a retirada completa dos militares russos,

Os manifestantes também exigiram mais apoio para os refugiados ucranianos, novas sanções contra a Rússia e a redução das importações da Rússia.

A Suíça não faz parte da União Europeia (UE), mas tem uma longa tradição de neutralidade.

O país, no entanto, aderiu às sanções decididas pela UE contra os oligarcas e políticos russos.

Em março deste ano, a Suíça congelou o equivalente a 5.600 milhões de euros em ativos pertencentes a russos.