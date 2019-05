A “omelete com mais de seis metros de comprimento” será a principal novidade da 9.ª edição do Festival Nacional da Codorniz do Landal, no concelho das Caldas da Rainha, disse à agência Lusa Armando Monteiro, presidente da freguesia “com a maior produção de codornizes do país”.

Na confeção da omelete serão usados “milhares de ovos que já começaram a ser acondicionados” e que serão partidos no sábado por “elementos das quatro associações e instituições que dinamizam as tasquinhas do festival” explicou o autarca.

O objetivo é que “a omelete seja distribuída pela população e visitantes do festival” e, espera Armando Monteiro, “que todos os anos cresça mais em número de ovos, comprimento e pessoas envolvidas nesta inovação do evento”.

Outra das novidades da edição que decorre entre os dias 30 de maio e 2 de junho será a eleição do ‘melhor prato’ de codorniz, a escolher entre as iguarias servidas ao longo do festival onde, no ano passado, foram servidas “25 mil codornizes em quatro dias”, divulgou o presidente.