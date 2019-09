As autoridades de Mirpur foram vistas a reparar uma estrada importante perto do epicentro do terremoto.

No início do dia de hoje, os familiares enterraram os mortos em Mirpur e nas aldeias vizinhas.

Mirpur fica na região montanhosa da Caxemira, dividida entre o Paquistão e os países vizinhos.

A Caxemira sofreu o impacto do sismo de terça-feira e quase todas as vítimas e danos foram relatados nesta região.

Uma pessoa morreu em Jehlum, uma cidade na província oriental de Punjab, onde o tremor também foi sentido.

“O terramoto superficial ocorreu a 10 quilómetros de profundidade e foi por isso que causou tantos danos em Mirpur, na Caxemira”, que não está longe do epicentro do terremoto, disse o meteorologista Muhammad Riaz, na terça-feira.

O terremoto também sacudiu a capital, Islamabad, e partes do noroeste do Paquistão, mas não causou danos.

O Paquistão é propenso a violentos distúrbios sísmicos. Um terramoto de magnitude 7,6 em 2005 matou milhares de pessoas no Paquistão.