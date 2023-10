Alguns milhares de pessoas estão hoje reunidos em frente à Comissão Europeia, em Bruxelas, a exigir o fim da intervenção militar israelita em Gaza, iniciada depois de um atentado do Hamas no início do mês.

Os manifestantes ocuparam a totalidade da rotunda de Schuman, mesmo em frente aos edifícios da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, e estão a empunhar bandeiras da Palestina e cartazes a dizer "boicote a Israel" e "free, free Palestina" ("Palestina livre, livre"). A polícia belga montou um forte dispositivo de segurança. Há helicópteros no ar a patrulhar o início e o fim da manifestação. Vários manifestantes estão em cima de paragens de autocarro a erguer bandeiras enormes da Palestina.