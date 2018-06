Milhares de pessoas desfilaram hoje em Paris para receber uma "marcha solidária" que partiu de Itália para apoiar os migrantes e protestar contra o bloqueio de fronteiras, constatou a agência France Presse.

Segundo os organizadores, 4.000 pessoas desfilaram para se juntarem a um grupo que partiu de Itália a pé, em finais de abril, com o objetivo de percorrer 1.400 quilómetros em protesto contra o bloqueio de fronteiras e em defesa do acolhimento de migrantes, mas a polícia referiu que o protesto contou com 600 manifestantes.

O grupo de pessoas que partiu de Vintimille, em Itália, deve chegar a Calais (no norte de França) no início de julho, seguindo depois de transporte para o Reino Unido.

Em Paris, os manifestantes exibiam cartazes onde se podia ler “Somos todos de outros lados”, aplaudiram a decisão do governo espanhol de permitir o desembarque hoje em Valência dos 629 migrantes que foram recolhidos no Mediterrâneo pelo navio humanitário Aquarius e criticaram os processos movidos na justiça contra vários cidadãos franceses por ajudarem imigrantes sem documentos a atravessar a fronteira.