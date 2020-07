A oposição social-democrata e os manifestantes acusam o primeiro-ministro, Boiko Borisov, e o controverso procurador-geral, Ivan Geshev, de relacionamento com estruturas mafiosas.

A causa dos protestos foi a divulgação de um vídeo, no início de julho, em que se veem guarda-costas do Serviço Nacional de Proteção a expulsarem um político oposicionista de uma praia pública, que é usada como praia privada por Ahmed Dogan, político e empresário milionário, sem qualquer cargo público.

O incidente levou o Presidente do país, Rumen Radev, crítico do primeiro-ministro, a exigir a demissão do governo.

No dia seguinte às críticas, o seu escritório foi alvo de buscas por parte da polícia, ordenadas por Geshev, e dois dos seus assessores foram detidos.

Borisov recusa demitir-se e, na terça-feira, ultrapassou uma moção de censura no parlamento. Mas, anunciou para quinta-feira uma remodelação do seu governo.