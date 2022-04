Os cortes de energia ocorrem antes do Eid al-Fitr, o dia que marca o fim do Ramadão, mês de jejum dos muçulmanos.

Duas torres na província de Parwan foram alvo de bombas durante a noite de sexta-feira, privando de eletricidade Cabul e províncias vizinhas.

“O inimigo fez explodir duas torres de eletricidade com bombas”, disse Hekmatullah Maiwandi, porta-voz da empresa estatal de eletricidade DABS, num comunicado em vídeo citado pela agência France Presse.

Segundo o porta-voz, funcionários estavam a reparar estas torres, instaladas no topo das montanhas, e reparações temporárias serão realizadas para restabelecer parcialmente a eletricidade até hoje à noite, mas uma reparação completa das torres de transmissão só deverá ser possível dentro de duas semanas.

A polícia disse que dois suspeitos foram detidos após as explosões.

Muitos blocos de apartamentos e empresas em Cabul, que tem cerca de cinco milhões de habitantes, tinham hoje a funcionar geradores privados para garantir o fornecimento de energia.

O Afeganistão depende fortemente de importações de eletricidade do Uzbequistão e do Tajiquistão, o que torna as suas linhas de energia um alvo frequente dos insurgentes.

Durante a guerra de 20 anos entre os talibãs e o antigo Governo apoiado pelos EUA, as autoridades em Cabul acusaram regularmente os radicais islâmicos de atacar torres de transmissão.

Desde que assumiram o poder, em agosto, os talibãs têm enfrentado ataques do grupo radical Estado Islâmico.

Na sexta-feira, cerca de 10 pessoas foram mortas numa explosão que atingiu uma mesquita sunita em Cabul, após as orações.