O militar, um recruta incorporado há dois dias no Exército, morreu esta quarta-feira durante a realização do teste de diagnóstico da condição física. O jovem era natural de Lagoa, em São Miguel.

"O falecimento aconteceu hoje, no Campo Militar de São Gonçalo, em Ponta Delgada, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida durante a realização do teste de diagnóstico da condição física (Teste de Cooper), que todos os soldados recrutas realizam no início da formação", lê-se no comunicado citado pela RR.

O recruta ainda foi transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo e alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado ao final da manhã.

O Exército frisou também que está a ser prestado apoio psicológico à família e que foi aberto "um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido".