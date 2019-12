Durante três meses, os membros do 2.º Batalhão Real ‘Gurkha Rifles’ estiveram no Parque Nacional Liwonde, junto à fronteira do Maláui com Moçambique, de acordo com uma nota do Ministério da Defesa do Reino Unido.

Neste período, os militares participaram num projeto liderado pela organização não-governamental sul-africana African Parks – focada na conservação das espécies -, pelo Departamento dos Parques Nacionais do Maláui e pela organização governamental Ezemvelo KZN Wildlife, responsável pela manutenção de áreas de conservação na província sul-africana de KwaZulu-Natal.

Este projeto permitiu o treino de ‘rangers’ de parques nacionais, que assim viram melhoradas as suas capacidades para o combate ao tráfico de fauna e flora, que se apresenta como um dos principais crimes internacionais.

Os militares realizaram também o transporte aéreo e rodoviário de vários especímenes de rinocerontes-negros oriundos de KwaZulu-Natal para o Parque Nacional de Liwonde.