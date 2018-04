O Ministério da Educação (ME) vai atribuir três milhões de euros para concluir as obras na escola artística António Arroio, em Lisboa, processo que põe fim a todas as suspensões de obras a cargo da Parque Escolar.

Questionado pela Lusa sobre as obras da Parque Escolar, o ME informou hoje que “na próxima semana será publicada a portaria de extensão de encargos que permitirá retomar as obras de modernização da Escola Artística António Arroio”.

“Esta autorização, no valor de três milhões de euros permitirá concluir o investimento nesta emblemática Escola Artística do país. Com esta publicação, todos os processos que conduzirão à conclusão das obras da Parque Escolar, que estavam suspensos, ficam desbloqueados”, lê-se numa nota enviada pelo ministério.

Na passada semana tinha sido desbloqueada a conclusão das obras na Escola Secundária de Amarante, no valor de 3,6 milhões de euros.

A Parque Escolar é uma empresa estatal criada com o objetivo de modernizar as escolas secundárias públicas do país, num programa criado pelo primeiro Governo de José Sócrates.