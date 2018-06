O Ministério da Saúde anunciou hoje o alargamento da resposta na área da saúde mental no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) com a celebração de um protocolo no Hospital Magalhães Lemos, no Porto.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ministério afirma ter contratualizado com a Associação de Familiares, Utentes e Amigos do Hospital Magalhães Lemos 30 lugares em Unidade Sócio Ocupacional, "permitindo assim a mais utentes o acesso a espaços lúdicos onde podem desenvolver várias atividades". Com a assinatura do protocolo, a Região de Saúde do Norte "conta já com um total de 117 lugares devidamente protocolados e em atividade" na área da saúde mental. Os 30 lugares agora contratualizados aumentam para 55 esta resposta, acrescendo 24 em residência máxima, 14 em residência autónoma, seis em treino autónomo na infância e adolescência, 10 na área sócio ocupacional na infância e adolescência e oito seguidos diariamente pelas equipas de apoio no domicílio.