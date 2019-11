Por fim, avança os números quanto ao “tempo médio de espera dos utentes em lista para primeira consulta hospitalar desta especialidade” tem vindo “a diminuir, sendo de 902 dias em março de 2019 e de 810 dias em outubro de 2019”.

No frente a frente do CDS-PP com o primeiro-ministro, hoje no debate quinzenal, no parlamento, dominado pelo tema da saúde, e depois de António Costa dizer que os tempos de espera de consultas estavam estáveis, Cecília Meireles citou o caso do hospital de Padre Américo, onde a espera pela consulta de cardiologia é de 1.482 dias.

E questionou o que diria o primeiro-ministro a um utente, se "lhe dará conforto" dizer que o tempo de espera "está estável".

Antes de terminar o debate, a líder parlamentar centrista questionou a mesa para saber se poderia distribuir "o documento" que prova que esse tempo de espera é de 1.492 dias, ao que António Costa respondeu com os números mais recentes para dizer que o tempo de espera é de 593 dias, horas mais tarde corrigidos pelo ministério.