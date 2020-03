O crime ocorreu no dia 17 de setembro de 2019, cerca das 23:00, num estaleiro de obras públicas situado em Roje, Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

Segundo a nota publicada na página oficial da PGD do Porto na internet, o arguido e a vítima tinham-se dirigido àquele local para roubarem gasóleo das máquinas que aí estivessem. No entanto, o MP diz que o arguido tinha um outro propósito que era o de retirar à vítima 275 euros, que a mesmo trazia consigo.

De acordo com a investigação, o arguido terá aproveitado um momento em que a vítima se encontrava curvada a retirar combustível de uma máquina retroescavadora para lhe desferir uma pancada na cabeça com um cubo de pedra, com o intuito de a tornar inconsciente para depois lhe tirar os bens.

“Apesar da pancada, a vítima reagiu, o que motivou o arguido a derrubá-la ao solo, a socá-la na cabeça e a desferir-lhe sucessivas pancadas na cabeça e corpo com um barrote, matando-a”, refere a mesma nota.