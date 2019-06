Para o MP, as arguidas agiram “de forma concertada e de acordo com um plano previamente delineado, elegendo cuidadosamente as vítimas, quase sempre turistas que aparentavam ser titulares de elevadas quantias monetárias".

A PGDL refere também que o MP requereu a perda de produtos do crime encontrados na posse de algumas arguidas.

A líder do grupo está em prisão preventiva desde dezembro de 2018 por se verificar perigo de fuga e continuação da atividade criminosa, enquanto as restantes sete arguidas estão sujeitas a Termo de Identidade e Residência (TIR).

O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública.