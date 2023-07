A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que recolheu informações junto das autoridades. Estas sublinham que detetaram a existência de cinco grandes sociedades detidas pelo empresário.

As sociedades de Hernâni Vaz Antunes são a Edge Technology, a Shar SA, a Tirion Portugal, a Electr4IT e a 3 Lines. A primeira faturou 268 milhões de euros, a segunda, 157 milhões de euros, a terceira 65 milhões de euros, a quarta 31 milhões de euros e a quinta 16 milhões de euros, segundo o jornal. Existem ainda outros 19 milhões de euros detetados pelas autoridades.

O Expresso diz ainda que, de acordo com o Ministério Público, os esquemas deste empresário deram “repartição de vantagens indevidas” a outros dirigentes do Grupo Altice, conseguindo com a ajuda de Jéssica Antunes, outra das arguidas, que estas sociedades que eram controladas por si obtivessem contratos de fornecimento à Altice.

A autoridade suspeita que Jéssica Antunes tenha ainda colaborado com Hernâni Antunes, o seu pai, para receberem comissões relacionadas com a venda de direitos de transmissão televisiva de jogos de futebol por parte de clubes portugueses a uma entidade da Altice, negócio este para o qual contaram com a ajuda de Armando Pereira.