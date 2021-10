A pena pedida, em Versalhes, contra o avançado do Real Madrid é a mais baixa dos cinco arguidos a serem julgados desde o início da semana, com os outros quatro alvo de sentenças pedidas de entre 18 meses de pena suspensa até quatro anos na prisão.

Benzema não compareceu na quarta-feira ao julgamento, com o advogado a alegar “motivos profissionais”, por ter jogado na noite de terça-feira na Ucrânia, para a Liga dos Campeões, e estar a preparar o ‘clássico’ com o FC Barcelona, no domingo.

Já Valbuena, testemunhou e admitiu ter-se sentido “assustado, transtornado e em perigo” na tentativa de chantagem de que terá sido alvo.

Tudo terá começado quando Valbuena pediu a Axel Angot, residente em Marselha, para transferir artigos do seu telemóvel para um novo dispositivo, sendo que este encontrou imagens com conteúdo sexual, e, juntamente com Mustapha Zouaoui, teria ameaçado Valbuena de tornar o conteúdo público.

Para ter um intermediário, a dupla contactou Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, atleta que posteriormente falou com Valbuena, tentando convencê-lo a falar com o seu conhecido – daí a vítima acreditar que o seu parceiro de seleção fazia parte do ‘complot’.

Benzema é acusado de orientar o amigo sobre como este deveria negociar diretamente com Valbuena.

O jogador do Real Madrid, que ficou afastado da seleção desde 2015 até este ano, devido a este escândalo, garantiu, na altura, que apenas “queria ajudar um amigo, sem causar dano a Valbuena”.