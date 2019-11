Contudo, o MP não deu credibilidade à versão apresentada por Rosa Grilo de que o marido foi morto por “quatro indivíduos angolanos” na cozinha da casa do casal, por causa de negócios com diamantes, classificando esta versão de “conjunto de mentiras”, pois nenhuma testemunha ouvida em julgamento disse “a verdade dos factos” da arguida.

A acusação do MP refere que o disparo foi feito por António Joaquim na presença da arguida, mas para o procurador esta não estava presente.

A acusação refere também que ambos embrulharam o corpo de Luís Grilo em roupa e plásticos e transportaram-no desde a sua casa para uma viatura estacionada na garagem, e depois largaram-no num terreno em Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.

Contudo, o procurador Raul Farias defendeu hoje que foi apenas Rosa Grilo que conduziu até Benavila e deixou o corpo do marido num terreno de reserva de caça, o qual foi encontrado cerca de um mês, em agosto de 2018, por um homem que ali passava.

No entender do MP, ficou provado em julgamento “um conjunto de prova que configura com forte e sério grau de seriedade de que António Joaquim participou no sentido de ter auxiliado a transportar o corpo do quarto de hóspedes para a garagem”, mas não que tenha participado no transporte do cadáver desde as Cachoeiras até Benavila.

Ao contrário do que também diz a acusação, que sustenta que o objetivo dos arguidos era fazer desaparecer o corpo, o procurador alegou hoje que o cadáver foi deixado num local em que seria encontrado em outubro, na época de caça, sem, no entanto, concretizar a sua ideia.

O procurador admitiu que houve “facilitismo” e “falhas de comunicação” da parte da investigação da Polícia Judiciária (PJ) e do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da PJ, nomeadamente no que diz respeito às perícias realizadas, mas recusou a tese da defesa dos arguidos de que tenha havido contaminação de prova ou quebra da cadeia da custódia da prova.

O advogado do menor filho do casal, que se constituiu como assistente no processo, subscreveu as alegações do Ministério Público, classificando a atuação dos arguidos de “perversa e censurável”, reclamando que os mesmos devem ser condenados ao pagamento dos 100.000 euros que constam do pedido de indemnização cível junto aos autos.

O corpo do triatleta Luís Grilo, morto em 15 de julho de 2018, foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila.

O Ministério Público atribui a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa).