Na sessão de alegações finais do julgamento, que decorreu no Tribunal de Sintra, e que contou com a presença de cerca de duas dezenas de agentes policiais, a procuradora Cláudia Marques sustentou que “foi injustificado o uso da arma e inadequada” a atuação do arguido, à data dos factos com 26 anos e colocado na Esquadra de Carnaxide da Divisão Policial de Oeiras.

Ricardo Serrano Vieira, advogado do agente da PSP, defendeu a absolvição do seu constituinte, pois fez um uso adequado e necessário da arma de fogo, em função da situação, tendo agido em legítima defesa, ao sentir-se com medo e ameaçado pelos ofendidos, os quais, segundo este advogado, não respeitaram as repetidas ordens dadas pela polícia para pararem e "mentiram" em sede de julgamento.

Opinião diferente tem a procuradora do Ministério Público (MP), para quem não ficou provado que os ofendidos estavam armados ou que tenham disparado contra a polícia, encontrando-se estes apenas em fuga, quando o arguido “privilegiou avançar sozinho e disparou [cinco tiros] de forma discricionária” contra os jovens quando já se encontravam deitados no chão.

A magistrada afirmou que o uso da arma foi “desproporcional” e excessivo, acrescentando que “não é credível” a versão apresentada pelo arguido em tribunal, mas valorou os relatos apresentados pelos ofendidos, diferentes da versão do PSP.