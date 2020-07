O Ministério Público propôs a suspensão provisória de cinco processos contra o Rui Pinto, avança o Observador que adianta que a proposta foi autorizada pelo juiz Carlos Alexandre. Na base da decisão, estará a "cooperação ativa" de Rui Pinto nas investigações sobre futebol.

A proposta de suspensão pelo Ministério Público teve como condição que Rui Pinto continuasse a colaborar com as autoridades, nomeadamente a Polícia Judiciária nas investigações, premissa aceite pelo visado que também se comprometeu a não voltar a praticar os crimes de acesso ilegítimo a sistemas informáticos.

Segundo o Observador, daqui a um ano e meio as cinco investigações onde se investigavam crimes de acesso informático ilegítimo podem vir a ser formalmente encerradas.

Os cinco inquéritos estão relacionados com o acesso indevido aos sistemas informáticos de dois organismos públicos, um da Presidência do Conselho de Ministros e outro do Ministério da Justiça, e à rede do Benfica e do FC Porto.