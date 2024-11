O presidente do Banco Espirito Santo Angola (BESA), Álvaro Sobrinho, responde às questões dos deputados durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, a decorrer na Assembleia da República em Lisboa, 18 de dezembro de 2014. A 03 de agosto, o Banco de Portugal (BdP) tomou o controlo do BES, após a apresentação de prejuízos semestrais de 3,6 mil milhões de euros, e anunciou a separação da instituição em duas entidades: o chamado banco mau (um veículo que mantém o nome BES e que concentra os ativos e passivos tóxicos do BES, assim como os acionistas) e o banco de transição que foi designado Novo Banco. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

