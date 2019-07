Em declarações à agência Lusa, Francisca Van Dunem explicou que já se iniciou uma primeira fase de trabalho em Ponta Delgada, nos Açores, com a remoção de bagacina (pedra vulcânica), mas ainda não no Montijo, no distrito de Setúbal.

“Em Ponta Delgada, a primeira fase de construção já se iniciou, com a remoção do cone bagacina”, salientou, recordando que no Montijo os trabalhos ainda não começaram.

De acordo com a ministra, no Montijo ainda só foram realizada a identificação do terreno e o respetivo destacamento.

Francisca Van Dunem falava à Lusa após a apresentação de um novo modelo para as prisões de Ponta Delgada e do Montijo, no âmbito dos Encontros de Inovação na Justiça, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.